Mbappé : « Entre la demi-finale et la finale, le monde s’arrête »

« Le groupe vit bien » a ses limites.

Dans l’entretien proposé par le nouveau magazine L’Équipe, Kylian Mbappé s’est également épanché sur le sujet de l’épuisement mental lors des grandes compétitions internationales . Un sujet déjà porté par le cycliste Tadej Pogačar et prolongé par le capitaine des Bleus : « Quand c’est la Coupe du monde, plus rien ne compte et ça ne sert à rien d’essayer de t’échapper en regardant la dernière série ou la télé. J’ai fait deux Coupes du monde, j’ai été deux fois en finale. Entre la demi-finale et la finale, le monde s’arrête. » …

SF pour SOFOOT.com