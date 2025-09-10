Mbappé : « Entre la demi-finale et la finale, le monde s’arrête »
« Le groupe vit bien » a ses limites.
Dans l’entretien proposé par le nouveau magazine L’Équipe, Kylian Mbappé s’est également épanché sur le sujet de l’épuisement mental lors des grandes compétitions internationales . Un sujet déjà porté par le cycliste Tadej Pogačar et prolongé par le capitaine des Bleus : « Quand c’est la Coupe du monde, plus rien ne compte et ça ne sert à rien d’essayer de t’échapper en regardant la dernière série ou la télé. J’ai fait deux Coupes du monde, j’ai été deux fois en finale. Entre la demi-finale et la finale, le monde s’arrête. » …
