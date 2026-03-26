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L'entraîneur U19 de Sankt-Pauli annonce son coming out
information fournie par So Foot 26/03/2026 à 10:14

L'entraîneur U19 de Sankt-Pauli annonce son coming out

L'entraîneur U19 de Sankt-Pauli annonce son coming out

C’est tellement rare. Pendant cette trêve internationale où tous les regards sont rivés sur la préparation à la Coupe du monde 2026, Christian Dobrick, entraîneur des U19 du pensionnaire de Bundesliga, a annoncé son coming out via le magazine allemand Stern. Cette déclaration lui a permis d’établir un triste constat sur l’homosexualité dans le monde du ballon rond : « Les hommes gays sont toujours traités comme des extraterrestres. »

« Cet heureux événement illustre le gouffre entre le football allemand et français »

Christian Dobrick a aussi ajouté que « la pression pour mener une vie hétéronormative est si forte que moins de footballeurs gays atteignent le sommet, car ils doivent consacrer leur énergie à des problèmes qui n’ont rien à voir avec le sport ».

MBC pour SOFOOT.com

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