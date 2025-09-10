Mbappé avoue un certain dégoût pour le monde du foot
Pire que Dallas.
Dans un long entretien accordé au nouveau magazine de L’Équipe , Kylian Mbappé a décidé de livrer la vérité toute crue. Comme lorsqu’il aborde le sujet de son frère Ethan. « Dans le foot, j’avais peur de lui faire de l’ombre. (…) Quand j’ai appris qu’il était milieu de terrain, ça a été un soulagement. Ça nous évitera les comparaisons inutiles. » Traduction : le reste, c’est déjà assez compliqué sans qu’on lui colle un duel fratricide sur le dos.…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer