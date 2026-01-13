Mbappé au cœur d'une polémique à base de haie d'honneur

Dernier arrivé, mais premier reparti. Défait par le FC Barcelone en finale de Supercoupe d’Espagne après un match spectaculaire à Djeddah ce dimanche 11 janvier, Kylian Mbappé l’avait mauvaise . En s’appuyant sur des images diffusées par Movistar+ et Esport3, les médias espagnols rapportent que le protocole de remise des médailles et trophée ne s’est pas déroulé comme prévu en raison de l’attitude de Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé stopping his teammates from giving Barcelona the champions guard of honor last night. He moved the away. pic.twitter.com/ddDXa3CBLp…

CMF pour SOFOOT.com