Mbappé a une manière bien à lui de soigner sa cheville
Le Kyks a préféré la détente des Émirats à celle de Mateta.
Au lendemain de son doublé face à l’Ukraine (4 – 0) et d’un communiqué de
l’Élysée
la FFF évoquant une
« inflammation à la cheville droite »
,
Kylian Mbappé a été exempté de déplacement en Azerbaïdjan
et libéré par le staff des Bleus pour être mis à la disposition des équipes médicales du Real Madrid… Pourtant au lieu des tables de kiné de Valdebebas,
c’est du côté de Dubaï qu’on a retrouvé l’attaquant tricolore
.…
