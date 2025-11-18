Mbappé a une manière bien à lui de soigner sa cheville

Le Kyks a préféré la détente des Émirats à celle de Mateta.

Au lendemain de son doublé face à l’Ukraine (4 – 0) et d’un communiqué de l’Élysée la FFF évoquant une « inflammation à la cheville droite » , Kylian Mbappé a été exempté de déplacement en Azerbaïdjan et libéré par le staff des Bleus pour être mis à la disposition des équipes médicales du Real Madrid… Pourtant au lieu des tables de kiné de Valdebebas, c’est du côté de Dubaï qu’on a retrouvé l’attaquant tricolore .…

MH pour SOFOOT.com