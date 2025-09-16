 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Mbappé a regardé tous les matchs de l'OM cette saison
information fournie par So Foot 16/09/2025 à 23:51

EXCLU : Kylian Mbappé fait partie du million d’abonnés à Ligue 1+ !

Auteur d’un doublé sur penalty qui a offert au Real Madrid sa première victoire de la saison en Ligue des champions face à l’Olympique de Marseille, Kylian Mbappé a logiquement quitté la pelouse honoré du trophée d’homme du match . Au micro de Canal+, l’attaquant français ne s’est pas spécialement montré étonné du niveau affiché par ses valeureux adversaires du soir : « J’ai vu tous leurs matchs cette saison , y compris celui contre Lorient vendredi dernier. Je connais le championnat de France ! », a crâné le Kyks, qui estime que l’OM a « été cohérent dans ce qu'[il a] produit » et mérite l’ouverture du score , lors de laquelle le Real Madrid a commis « une erreur » en jouant « en dilettante ».

JD pour SOFOOT.com

