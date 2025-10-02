Mayulu et approuvé

À nouveau buteur dans un gros match de Ligue des champions, Senny Mayulu continue sa progression entamée début 2024. Entre confiance de Luis Enrique et performances convaincantes, voilà le titi parisien sur les rails du succès.

On l’avait quitté plein d’insouciance après le but du 5-0 contre l’Inter, on l’a retrouvé plein de détermination face au Barça, alors que son équipe prenait l’eau en Catalogne. Après un début de saison sur la touche à cause d’une blessure musculaire, Senny Mayulu commence à enchaîner les rencontres, en partie grâce à l’avalanche de blessures qui touche le PSG, mais pas que. Il est aujourd’hui préféré à Ramos en 9 et croque dans cette opportunité à pleines dents. Jusque quand et surtout jusqu’ou ?

Senny fait l’affaire

Alors que Paris vient de faire tomber le Barça à Montjuïc, sans la plupart de ses stars offensives, il a une nouvelle fois pu compter sur un Nuno Mendes taille patron et auteur d’une performance colossale en Espagne. Mais à l’heure de gratter quelques lignes, la performance du Portugais vient plutôt conforter son statut acquis depuis de longs mois. Senny Mayulu au contraire, commence à gravir les échelons quatre par quatre. À 19 printemps, le natif du Blanc-Mesnil n’est plus un novice. S’il n’a fait ses débuts en pros qu’il y a moins de deux ans, un soir de janvier 2024 face à Revel en Coupe de France, il compte désormais 49 apparitions en équipe première, pour 8 buts et 5 passes décisives. Un sacré ratio, surtout que ses premières sorties se sont parfois limitées à une dizaine de minutes tout au plus.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com