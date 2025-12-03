Mayence vire son entraîneur
C’est tchao.
Bon dernier de Bundesliga, Mayence a pris la décision de se séparer de son entraîneur, Bo Henriksen . Le club allemand a fait l’annonce sur son compte X, ce mercredi. L’entraîneur danois était à la tête de l’équipe depuis février 2024. En attendant de trouver un remplaçant, Benhamin Hoffmann, l’entraîneur des U23 assurera l’intérim.…
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
