Mayence vire son entraîneur
information fournie par So Foot 03/12/2025 à 21:41

C’est tchao.

Bon dernier de Bundesliga, Mayence a pris la décision de se séparer de son entraîneur, Bo Henriksen . Le club allemand a fait l’annonce sur son compte X, ce mercredi. L’entraîneur danois était à la tête de l’équipe depuis février 2024. En attendant de trouver un remplaçant, Benhamin Hoffmann, l’entraîneur des U23 assurera l’intérim.…

TM pour SOFOOT.com

