Les joueurs de Nice prennent la parole après les violences de dimanche

Unis malgré tout.

Après avoir été pris pour cibles par des ultras après la défaite à Lorient dimanche soir, les joueurs de l’OGC Nice ont pris la parole. Dans un communiqué touchant publié sur le site du club, les Aiglons affirment avoir été violentés et évoquent les lourdes conséquences de ces agissements : « À la suite des incidents graves survenus au retour du match contre Lorient, les joueurs de l’OGC Nice souhaitent rétablir la vérité et dénoncer les tentatives de minimisation ou de déformation des faits par certaines personnes et organismes n’ayant pas assisté à la scène et ne disposant d’aucune preuve ni image fiable des événements, ont-ils déclaré. Contrairement à ce qui a pu être avancé, plusieurs de nos joueurs et dirigeants ont été directement victimes d’agressions physiques (multiples crachats et coups) et verbales. Florian Maurice, Terem Moffi, Jeremie Boga et Jonathan Clauss ont notamment été pris à partie dans des conditions inacceptables. Deux d’entre eux souffrent encore aujourd’hui de séquelles physiques et psychologiques, les empêchant de reprendre sereinement la compétition. » Le dernier joueur nommé aurait également pris la décision de porter plainte contre X.…

TM pour SOFOOT.com