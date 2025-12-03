Huis-clos total pour Nice-Saint-Étienne en Coupe de France

Parce qu’un malheur ne vient jamais seul.

Encore sonné après les incidents de dimanche, l’OGC Nice a vu la commission de discipline de la LFP lui infliger un huis total suite au comportement de ses supporters lors de la défaite face à l’Olympique de Marseille (1-5), le 21 novembre dernier. La liste des infractions est la suivante : « un jet d’un objet ayant atteint un acteur entraînant une première interruption temporaire de la rencontre, l’usage massif d’engins pyrotechniques ayant entraîné une seconde interruption temporaire de la rencontre, et des expressions orales constatées ». …

TM pour SOFOOT.com