Baptiste Valette, jugé pour viol aggravé, est acquitté
Jugé depuis lundi pour viol aggravé, Baptiste Valette a été acquitté mercredi par la cour criminelle de la Meurthe-et-Moselle. Depuis fin 2019, une jeune femme de 18 ans accusait l’ancien gardien de Nancy et de Sochaux d’avoir abusé d’elle à la sortie d’une boîte de nuit. L’avocat de cette dernière a martelé qu’elle avait « manifesté son refus » à plusieurs reprises, s’était « préparée à la possibilité d’un acquittement ». Selon les experts, près de deux ans après l’effet, elle était « toujours en état de stress post-traumatique ».
Huit ans d’emprisonnement et un mandat de dépôt requis
L’ancien portier, en état d’ébriété lors des faits, a toujours clamé que ce rapport était consenti. L’avocat général Mohager Benmerouche avait de son côté requis huit ans d’emprisonnement et un mandat de dépôt contre le joueur.…
TM pour SOFOOT.com
