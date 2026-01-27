Football: L'Espagne accueillera la finale du Mondial 2030, assure le président de la Fédération espagnole

Le président de la Fédération espagnole de football, Rafael Louzan

par Fernando Kallas

Le président de la Fédération royale espagnole de football (RFEF) a annoncé que l'Espagne organiserait la finale de la Coupe du ‍monde 2030, que le pays co-organise avec le Portugal et le Maroc.

"L'Espagne a prouvé sa capacité d'organisation depuis de nombreuses années. Elle sera le leader de la Coupe du monde 2030 et la ‌finale de cette Coupe du monde aura lieu ici", a déclaré Rafael Louzan, lundi en fin de journée, lors d'un événement organisé par l'Association de la presse sportive madrilène.

Le président ​de la RFEF n'a pas précisé si le match se déroulerait au Santiago Bernabeu de ⁠Madrid ou au Camp Nou de Barcelone, les deux principaux stades candidats.

Le Maroc souhaite également organiser le match au stade Hassan II de Casablanca, une immense ⁠enceinte actuellement en construction au ‍nord de la ville.

Une fois achevé à la fin de l'année 2028, ⁠ce stade doit pouvoir accueillir 115.000 spectateurs. Le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) Faouzi Lekjaa a exprimé l'année dernière son souhait de voir une finale contre l'Espagne à Casablanca.

Rafael Louzan ​a fait allusion aux difficultés rencontrées par le Maroc lors de l'organisation de la dernière Coupe d'Afrique des nations (CAN), notamment les scènes chaotiques qui ont eu lieu début janvier lors de la ⁠finale entre le Sénégal et le Maroc.

Ce match, remporté par le Sénégal après prolongation (1-0), ​a été terni par l'attitude de certains supporteurs et les protestations des ​joueurs sénégalais, qui ont ​un temps quitté le terrain pour protester contre les décisions arbitrales.

"Le Maroc est en train de se ​transformer dans tous les sens du terme, avec ⁠des stades magnifiques", a loué Rafael Louzan. "Nous devons reconnaître ce qui a été bien fait. Mais lors de la Coupe d'Afrique des nations, nous avons assisté à des scènes qui nuisent à l'image du football mondial."

La FIFA ainsi que les fédérations portugaise et marocaine de football n'ont pas répondu aux ‌demandes de commentaires sur le lieu de la finale.

L'année dernière, la FIFA, qui aura le dernier mot à ce sujet, avait déclaré à Reuters qu'il était prématuré de décider du lieu de la finale de 2030, arguant que la ville hôte de la finale de la Coupe du monde 2026 (New York) n'avait été révélée que deux ans avant le tournoi.

(Reportage de Fernando Kallas, version française Vincent ‌Daheron, édité par Sophie Louet)