Max Dowman, 16 ans et toutes ses dents

Longtemps frustré par Everton, Arsenal s’en est remis à un adolescent pour arracher les trois points ce samedi : Max Dowman, 16 ans, et décisif deux fois dans le money time (2-0). Une belle histoire, amenée à durer.

Les supporters d’Arsenal s’apprêtaient à passer une sale soirée, à ruminer et à compter les points qui les séparent de Manchester City, en espérant que West Ham vienne mettre son grain de sel. Et Max Dowman est arrivé. Le numéro 56 est sorti du banc à la 74 e minute contre Everton pour remplacer Martín Zubimendi. Mikel Arteta ne l’a pas regretté, et les supporters s’en souviendront longtemps.

Teenage Dream

Arsenal faisait le siège du but de Jordan Pickford sans succès, depuis 88 minutes, lorsque Max Dowman a allumé la lumière. Il avait l’opportunité de faire circuler le ballon vers Declan Rice ou Eberechi Eze. Il a préféré prendre l’initiative de secouer le cocotier en centrant du pied gauche. Bingo : Pickford s’est troué, Piero Hincapié en a profité et Viktor Gyökeres a ouvert le score. Le wonderkid a ajouté la cerise sur le gâteau dans le temps additionnel en éliminant Vitaliy Mykolenko et Kiernan Dewsbury-Hall pour aller marquer dans le but vide, alors que Pickford était monté. Cela méritait bien de se jeter dans le public pour fêter ça. Un moment clef dans la course au titre, et dans la jeune carrière de Dowman : à 16 ans et 73 jours, il est désormais le plus jeune buteur de l’histoire de la Premier League, devant James Vaughan, qui avait marqué à 16 ans et 270 jours avec Everton en 2005.…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com