Dix blessés légers dans des bagarres avant Grenoble – Saint-Étienne

Une bien triste soirée. Alors que Grenoble et l’AS Saint-Étienne n’ont pas réussi à se départager sur la pelouse (0-0), l’avant-match a été émaillé par des incidents . Une bagarre a en effet éclaté entre supporters des deux clubs. Selon les informations du Progrès , l’escorte policière amenant les ultras stéphanois au stade n’aurait pas suivi le tracé prévu, provoquant une rencontre avec leurs homologues grenoblois. Des heurts ont alors éclaté.

« Les forces de police ont fait usage de grenades lacrymogènes et ont pu rétablir rapidement l’ordre, en quelques minutes » , a fait savoir la préfecture de l’Isère, qui fait état de dix blessés légers (quatre supporters de chaque camp et deux policiers). Les différents groupes ont finalement pu accéder au stade des Alpes pour assister à la rencontre, sans nouvelles perturbations.…

TB pour SOFOOT.com