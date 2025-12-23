 Aller au contenu principal
Bayeux-OM : Bein Sports répond aux critiques
information fournie par So Foot 23/12/2025 à 21:56

Why always us ?

Extrêmement critiqué sur les réseaux sociaux depuis l’annonce de la programmation du 16es de Coupe de France entre Bayeux (R1) et l’Olympique de Marseille (L1), prévu au stade Michel d’Ornano le mardi 13 janvier prochain (21h10) , le directeur des programmes de Bein Sports Florent Houzot a tenu à réagir dans les colonnes de L’Équipe ce mardi. S’il se défend d’être en charge des calendriers et de l’organisation des rencontres de Coupe de France, dont Bein est le diffuseur, Florent Houzot peine à comprendre « l’acharnement incompréhensible » dont est victime la chaine, au vu de leurs efforts fournis.…

FG pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
