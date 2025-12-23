information fournie par So Foot • 23/12/2025 à 23:24

Arsenal rejoint Chelsea en demi-finale de League Cup

Arsenal 1-1 Crystal Palace

Buts : M.Lacroix (csc, 80 e ) pour les Gunners // M. Guéhi (90 e +5) pour les Eagles

Tirs aux buts : 8 à 7 pour les Gunners …

FG pour SOFOOT.com