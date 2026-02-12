 Aller au contenu principal
Mauvaise opération pour le Paris FC contre le Real Madrid
information fournie par So Foot 12/02/2026 à 00:01

La douche froide. Après une phase de ligue mitigée, le parcours du Paris FC en Ligue des champions féminine pourrait s’arrêter plus tôt que prévu. Face au Real Madrid, ce mercredi, les coéquipières de Clara Mateo sont tombées sur plus fortes qu’elles (2-3). Invaincues jusqu’à présent contre les Madrilènes, les Parisiennes n’ont, cette fois-ci, pas résisté.

Sous la pluie, l’équipe de Sandrine Soubeyrand a ouvert le score grâce à la volée de Kaja Korošec (1-0, 10 e ) , mais a ensuite fait le dos rond et a craqué face à Caroline Weir (1-1, 38 e ) , puis Athanea Del Castillo (1-2, 45 e ) . Après avoir vu l’assistance vidéo leur refuser un penalty, les Espagnoles ont fait le break par l’intermédiaire de Linda Caicedo (1-3, 84 e ) . Heureusement, Maeline Mendy a réduit l’écart en fin de rencontre (2-3, 89 e ) et permet au PFC de conserver l’espoir d’un retournement de situation au match retour, mercredi prochain.…

EL pour SOFOOT.com

