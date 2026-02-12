À l’OM, le volcan est l'intérieur

Roberto De Zerbi n’est plus l’entraîneur de l’OM, et le trio qu’il formait avec Pablo Longoria et Medhi Benatia a fini par exploser. Le fameux contexte marseillais, la pression populaire et le Vélodrome n’y sont pour rien : les trois hommes n’ont cessé d’entretenir ce feu permanent, parfois à l’excès.

Le divorce a été acté en pleine nuit, à l’heure où la cité phocéenne était endormie et quand les supporters marseillais oscillaient entre leurs rêves et leurs cauchemars rythmés par un club qui connaît la recette pour tout gâcher. C’est à 2h35, dans la nuit de mardi à mercredi, que l’OM a communiqué la fin de son histoire avec Roberto De Zerbi « d’un commun accord. Une décision collective, difficile, prise au terme d’une réflexion approfondie dans l’intérêt du club pour répondre aux enjeux sportifs de cette fin de saison. » Une décision surtout entreprise par l’entraîneur italien, selon plusieurs médias, ce dernier ne sentant plus l’adhésion de son groupe à ses idées et ses méthodes après les défaites marquantes à Bruges et à Paris.

Grazie, 𝑹𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒐. 💙 pic.twitter.com/hajhOUXvyJ…

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com