Mauvaise nouvelle pour Nice et Elye Wahi

Quinze secondes maudites. Ce dimanche soir, Elye Wahi a dû être remplacé après seulement quelques minutes en raison d’une blessure et a annoncé le lendemain qu’il serait absent plusieurs semaines .

Les Niçois se sont inclinés 0-2 face à l’Olympique lyonnais et Wahi a été touché à la cheville dès la 15 e seconde lors d’un duel avec le Lyonnais Hans Hateboer. Après une interruption de plusieurs minutes et une tentative infructueuse de continuer à jouer, il a finalement quitté le terrain.…

JE pour SOFOOT.com