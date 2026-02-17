 Aller au contenu principal
Mauvaise nouvelle pour Nice et Elye Wahi
information fournie par So Foot 17/02/2026 à 11:38

Quinze secondes maudites. Ce dimanche soir, Elye Wahi a dû être remplacé après seulement quelques minutes en raison d’une blessure et a annoncé le lendemain qu’il serait absent plusieurs semaines .

Les Niçois se sont inclinés 0-2 face à l’Olympique lyonnais et Wahi a été touché à la cheville dès la 15 e seconde lors d’un duel avec le Lyonnais Hans Hateboer. Après une interruption de plusieurs minutes et une tentative infructueuse de continuer à jouer, il a finalement quitté le terrain.…

JE pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
