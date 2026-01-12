Mauvais gestes, insultes… Tensions après la victoire du Barça face au Real dans le Clasico
Jeux de mains… Le Clasico remporté par le Barça en finale de la Supercoupe d’Espagne s’est achevé par quelques tensions après le coup de sifflet final . Côté catalan notamment, où Pau Cubarsí a été aperçu en train d’adresser un bras d’honneur en direction des tribunes, tandis que Fermin López s’est lui illustré par des chants insultants envers certains spectateurs selon le diffuseur, Movistar+. « Tiens ! Va te faire foutre, va te faire foutre, rentre chez toi » , a-t-il lancé.
🔥 La celebración del Barça tras el pitido final: ¿qué hace Cubarsí? 💥 📹 @Futbolconkarma #superSupercopa #ElClásico pic.twitter.com/FvjQBJ8pe2…
TB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer