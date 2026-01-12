 Aller au contenu principal
Mauvais gestes, insultes… Tensions après la victoire du Barça face au Real dans le Clasico
information fournie par So Foot 12/01/2026 à 09:32

Jeux de mains… Le Clasico remporté par le Barça en finale de la Supercoupe d’Espagne s’est achevé par quelques tensions après le coup de sifflet final . Côté catalan notamment, où Pau Cubarsí a été aperçu en train d’adresser un bras d’honneur en direction des tribunes, tandis que Fermin López s’est lui illustré par des chants insultants envers certains spectateurs selon le diffuseur, Movistar+. « Tiens ! Va te faire foutre, va te faire foutre, rentre chez toi » , a-t-il lancé.

🔥 La celebración del Barça tras el pitido final: ¿qué hace Cubarsí? 💥 📹 @Futbolconkarma #superSupercopa #ElClásico pic.twitter.com/FvjQBJ8pe2…

TB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
