Mauvais chiffres de l'emploi américain : Donald Trump nomme l'un de ses fervents soutiens à la tête de l'agence des statistiques

"Notre économie est florissante", a assuré le président américain qui exige des agences de statistiques des chiffres "honnêtes et justes".

Donald Trump à Washington, aux États-Unis, le 11 août 2025. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ANDREW HARNIK )

Après avoir accusé la cheffe de la principale agence de statistiques économiques des États-Unis d'avoir truqué les chiffres de l'emploi et l'avoir limogée, Donald Trump a trouvé lundi 11 août son successeur : E.J. Antoni, un économiste d'un centre de réflexion très conservateur, qui a publié plusieurs articles favorables à la politique du président républicain.

Le 1er août, le président américain avait accusé sans preuves Erika McEntarfer d' avoir manipulé les chiffres pour "donner une mauvaise image des républicains et de lui-même" , exigeant son renvoi "immédiat", une annonce qui avait stupéfié certains économistes et scandalisé les opposants.

"Je suis heureux d'annoncer que je nomme l'économiste très réputé, E.J. Antoni, au poste de commissaire du Bureau des statistiques de l'emploi" (BLS), a déclaré Donald Trump sur son réseau Truth Social.

"Notre économie est florissante et E.J. veillera à ce que les chiffres publiés soient HONNÊTES et JUSTES", a-t-il ajouté, usant de mots tout en majuscules comme à son habitude.

"Positions très conservatrices"

Chargé des questions économiques à la Heritage Foundation, connue pour ses positions très conservatrices, E.J. Antoni a publié sur le site de ce centre de réflexion plusieurs articles favorables à la politique du président républicain.

Le BLS revoit de manière régulière, à la hausse ou à la baisse, les données de l'emploi après la publication initiale, parfois de manière importante. La dernière révision d'importance, début août, a revu à la baisse de 258.000 emplois sur les deux derniers mois.

Cette rectification a provoqué la fureur de Donald Trump qui a décidé dans la foulée de limoger Erika McEntarfer, également accusée, là aussi sans preuves, d'avoir "truqué" les chiffres de l'emploi pour "augmenter les chances de victoire" du camp démocrate à la dernière présidentielle.