Maurizio Sarri avoue ne pas connaître la nouvelle recrue de la Lazio

Au milieu de toute cette agitation sur le marché des transferts, même l’entraîneur de la Lazio semble perdre le fil. Ce jeudi, la Lazio a officialisé le transfert de Petar Ratkov, alors que Maurizio Sarri avait encore déclaré la veille ne pas connaître le joueur .

Lors de la conférence de presse suivant le match nul 2-2 contre la Fiorentina, pourtant menacée par la relégation, Sarri a admis que le Serbe ne lui disait rien jusqu’ici : « Je ne connais pas ce joueur et je ne suis pas le football autrichien. » …

JE pour SOFOOT.com