Maurizio Sarri a été opéré du cœur
Protège ton petit cœur.
La Lazio a annoncé ce lundi que son entraîneur Maurizio Sarri , encore présent sur le banc samedi dernier lors du match nul (1-1) face à l’Udinese, avait été opéré avec succès du cœur . L’intervention, une ablation par cathéter, faisait suite au diagnostic d’une fibrillation atriale. Comme l’a précisé le club, l’opération a été réalisée par le professeur Andrea Natale, en présence du médecin de l’équipe, Italo Leo.…
JE pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
