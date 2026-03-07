 Aller au contenu principal
Matthieu Udol : « On sait où l'on veut aller »
information fournie par So Foot 07/03/2026 à 16:16

Les termes. En conférence de presse avant d’affronter Metz, l’ancien Grenat Matthieu Udol a réaffirmé les ambitions lensoises cette saison . Forcément satisfait du faux pas parisien face à Monaco vendredi (1-3), le piston gauche assure que les Sang et Or ont un cap : « On sait où on va, on sait où on veut aller et on espère que ça va continuer comme ça jusqu’au bout, mais il n’y a pas de raison avec ce qu’on a réussi à créer jusqu’ici. On a la confiance avec nous. À nous de faire le job, de bien gérer aussi les blessures qu’on peut avoir. »

Une marche après l’autre

Tout juste qualifiés pour les demi-finales de la Coupe de France, les Lensois, dauphins du PSG, ont encore de bons coups à tenter à dix journées de la fin du championnat. S’ils peuvent revenir à un petit point du champion de France en titre , Pierre Sage tient tout de même à calmer le jeu : « Aujourd’hui notre seule obsession est de battre Metz. Et ce qui s’est passé hier soir n’est pas quelque chose de positif tant que l’on aura pas battu Metz. Faisons déjà notre travail. »

TM pour SOFOOT.com

Sport
