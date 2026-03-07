Bundesliga : Leipzig se fait peur, Wolfsburg s’enfonce dans la crise

Après le nouveau triomphe du Bayern ce vendredi soir face à Mönchengladbach et en attendant le Topspiel entre Cologne et Dortmund, on se battait pour les miettes ce samedi après-midi en Bundesliga. Cinq matchs au programme et des résultats plutôt logiques.

En bas du classement, Wolfsburg continue de couler. La dernière victoire des Loups remonte au 14 janvier dernier et depuis, les hommes de Daniel Bauer n’ont pris que deux petits points. La réception de Hambourg, bien installé dans le ventre mou, n’est pas venue inverser la tendance. Dans un match sous le signe du penalty, Christian Eriksen ouvre pourtant la marque, mais Wolfsburg se fait reprendre par Luka Vuskovic à la demi-heure de jeu, avant que Jean-Luc Dompé ne donne l’avantage au HSV 30 minutes plus tard. Score final : 1-2 , trois buts marqués sur penalty donc, et un VfL en grand danger puisque le Werder, actuellement barragiste, peut lui mettre cinq points dans la vue en cas de victoire face à l’Union Berlin ce dimanche.…

JD pour SOFOOT.com