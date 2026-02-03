Matthieu Udol avec les Bleus : faites vos vœux

D’après Guillaume Hoarau et les supporters lensois, Matthieu Udol aurait toute sa place en équipe de France. L'assertion n’a rien de déconnant, si on se fie à ce que le gaucher propose depuis le début de la saison. Pourtant, le passé a prouvé que les candidatures forcées auprès de Deschamps ont rarement abouti : laissons le temps et le talent d’Udol faire son œuvre.

« Félicitations, bon il est où le futur Bleu ? » Lancée par Guillaume Hoarau, désormais consultant pour Ligue 1+, au piston gauche de 29 ans après une nouvelle performance bien léchée de Matthieu Udol à domicile face au Havre AC (1-0, avec un centre décisif de Vous-Savez-Qui), cette question n’a pas déplu au principal intéressé. La preuve, il a répondu sans se départir de son large sourire ni de sa lucidité, focalisé sur sa mission dans les rangs du RC Lens, actuel 2 e du championnat : « On verra bien, on verra bien. On espère, on espère, on va continuer comme ça. »

📞 𝗔𝗟𝗟𝗢 𝗗𝗜𝗗𝗜𝗘𝗥 ? "Oui Didier, Guillaume Hoarau a trouvé un futur Bleu pour toi, il s'appelle Matthieu Udol" Vous validez le choix ? pic.twitter.com/amtoWkveT6…

Par Suzanne Wanègue, avec Mathieu Rollinger pour SOFOOT.com