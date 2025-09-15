 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Matthieu Louis-Jean s’interroge sur la VAR après Rennes-OL
information fournie par So Foot 15/09/2025 à 02:25

Matthieu Louis-Jean s’interroge sur la VAR après Rennes-OL

Matthieu Louis-Jean s’interroge sur la VAR après Rennes-OL

L’OL monte au créneau.

La première défaite de la saison avait un goût amer, ce dimanche soir, pour l’Olympique lyonnais, battu par le Stade rennais après avoir été réduit à dix en fin de rencontre. L’équipe de communication du club rhodanien a rapidement fait savoir à la presse que le directeur technique Matthieu Louis-Jean allait venir s’exprimer en zone mixte.…

CG, au Roazhon Park pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Jorge Maciel s'en prend à Habib Beye
    Jorge Maciel s'en prend à Habib Beye
    information fournie par So Foot 15.09.2025 01:57 

    Sous tension. L’OL a passé un sale (dernier) quart d’heure, ce dimanche soir, à Rennes, laissant échapper le match et concédant sa première défaite de la saison en championnat. En plus d’être agacés par l’arbitrage de M. Buquet, qui a expulsé Tyler Morton et pas ... Lire la suite

  • Clinton Mata ne digère pas le carton rouge
    Clinton Mata ne digère pas le carton rouge
    information fournie par So Foot 14.09.2025 23:49 

    « Ne pas trouver d’excuse » , mais un peu quand même. Au terme de la défaite de son Olympique lyonnais sur la pelouse du Stade rennais, à l’occasion de la quatrième journée de Ligue 1, Clinton Mata avait du mal à digérer l’échec de son équipe… mais aussi le carton ... Lire la suite

  • PSG-Lens : les supporters des Sang et Or dénoncent de la maltraitance
    PSG-Lens : les supporters des Sang et Or dénoncent de la maltraitance
    information fournie par So Foot 14.09.2025 23:29 

    Certains n’ont pas passé un bon dimanche. À l’occasion du match opposant le Paris Saint-Germain à Lens et comptant pour la quatrième journée de Ligue 1, des supporters visiteurs se sont plaints du comportement des autorités. Le groupe des Red Tigers 1994 a résumé ... Lire la suite

  • Première réussie pour Rabiot avec Milan
    Première réussie pour Rabiot avec Milan
    information fournie par So Foot 14.09.2025 23:21 

    Milan 1-0 Bologne But : Modrić (61 e ) pour Milan Les Rossoneri enchaînent.… AC pour SOFOOT.com

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank