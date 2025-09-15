Matthieu Louis-Jean s’interroge sur la VAR après Rennes-OL
L’OL monte au créneau.
La première défaite de la saison avait un goût amer, ce dimanche soir, pour l’Olympique lyonnais, battu par le Stade rennais après avoir été réduit à dix en fin de rencontre. L’équipe de communication du club rhodanien a rapidement fait savoir à la presse que le directeur technique Matthieu Louis-Jean allait venir s’exprimer en zone mixte.…
CG, au Roazhon Park pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer