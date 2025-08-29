Matthieu Louis-Jean ouvre la porte à un départ de Georges Mikautadze
Un an et puis s’en va ?
Le mercato n’a pas encore dit son dernier mot du côté de Lyon. Si les arrivées se font attendre, ce sont surtout les possibles départs qui inquiètent. Et si l’avenir de Malick Fofana reste incertain, le dossier brûlant de ces derniers jours concerne un certain Georges Mikautadze .…
TA pour SOFOOT.com
