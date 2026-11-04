Matthieu Louis-Jean livre ses vérités sur le départ de Paulo Fonseca

Mettre les points sur les i. Le départ soudain de Paulo Fonseca au Sporting Portugal a suscité de nombreuses interrogations chez les supporters lyonnais , notamment sur l’avenir et les ambitions de leur club. Des doutes que le directeur sportif du club, Matthieu Louis-Jean, a voulu dissiper dans une opération de communication réalisée sur la chaîne YouTube du club . Six minutes d’explications qui narrent notamment la manière dont ce départ surprise s’est articulé : « Jeudi dernier, Paulo est venu me voir pour me dire qu’il voulait quitter l’OL. Ça a été une grande surprise. J’ai essayé de négocier avec lui, mais il m’a fait part de ses arguments. Nous ne pouvions pas continuer la saison avec un coach qui ne voulait plus être ici ».

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MB pour SOFOOT.com