France-Maroc 2022 : la révocation d’un policier proche de l’ultra-droite confirmée
Une vieille affaire se clôture. Le 14 décembre 2022, en marge du match de la demi-finale de Coupe du monde entre la France et le Maroc (2-0), 38 militants d’ultra-droite avaient été interpellés par les forces de l’ordre dans un bar du 17 e arrondissement de Paris.
Trois ans après ces faits très médiatisés, un policier soupçonné d’avoir pris part à cette mouvance d’ultra-droite a été officiellement révoqué par le tribunal administratif ce jeudi , dévoile L’Équipe. …
CM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer