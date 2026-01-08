France-Maroc 2022 : la révocation d’un policier proche de l’ultra-droite confirmée

Une vieille affaire se clôture. Le 14 décembre 2022, en marge du match de la demi-finale de Coupe du monde entre la France et le Maroc (2-0), 38 militants d’ultra-droite avaient été interpellés par les forces de l’ordre dans un bar du 17 e arrondissement de Paris.

Trois ans après ces faits très médiatisés, un policier soupçonné d’avoir pris part à cette mouvance d’ultra-droite a été officiellement révoqué par le tribunal administratif ce jeudi , dévoile L’Équipe. …

CM pour SOFOOT.com