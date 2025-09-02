 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Matt O'Riley est officiellement Marseillais
information fournie par So Foot 02/09/2025 à 09:56

Matt O'Riley est officiellement Marseillais

Matt O'Riley est officiellement Marseillais

La moisson continue.

Après les multiples officialisations survenues lundi, l’Olympique de Marseille a attendu ce mardi matin pour confirmer l’arrivée dans la maison ciel et blanche de Matt O’Riley , prêté par Brighton sans option d’achat pour l’ensemble de la saison.…

LB pour SOFOOT.com

Sport
