Matt O’Riley donne des nouvelles rassurantes de Bilal Nadir après son malaise
Docteur O’Riley au rapport.
Au-delà d’un match nul arraché par les Angevins, la rencontre entre l’Olympique de Marseille et Angers a été marqué par le malaise de Bilal Nadir en fin de rencontre. Après avoir annoncé que son joueur avait repris connaissance, Roberto De Zerbi n’avait pas caché son inquiétude concernant l’état de santé de son joueur, alors que – plus prosaïquement – l’Italien n’avait à ce moment du match plus de remplacement disponible.…
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
