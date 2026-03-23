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Matt Brittin, ancien cadre de Google, est nommé directeur général de la BBC, selon le Times
information fournie par Reuters 23/03/2026 à 01:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

Matt Brittin, ancien cadre de Google, a été confirmé comme nouveau directeur général de la BBC, a rapporté le Times dimanche, citant des sources.

La nomination de Brittin a été approuvée par le conseil d'administration de la BBC lors d'une réunion qui s'est tenue jeudi, et l'annonce officielle devrait avoir lieu cette semaine, selon le rapport.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport. La BBC n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

En janvier, la BBC a déclaré que le directeur général Tim Davie démissionnerait le 2 avril et que Rhodri Talfan Davies, directeur des nations de la chaîne, lui succéderait temporairement jusqu'à ce qu'un remplaçant permanent soit nommé.

Daviea annoncé sa démission en novembre à la suite des critiques formulées à l'encontre du service d'information de la société britannique concernant le montage trompeur d'un clip vidéo du président américain Donald Trump.

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