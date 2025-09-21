Matt Beard, entraîneur légendaire de l’équipe féminine de Liverpool, est décédé
Année noire pour Liverpool.
Quelques mois après le décès de Diogo Jota, Liverpool pleure à nouveau le décès d’un de leur membre historique puisque Matt Beard, légendaire entraîneur de l’équipe féminine des Reds , est décédé à 47 ans. Il avait notamment permis à Liverpool de remporter la Women’s Super League en 2013 et 2014 avant de revenir au club en 2021 pour ramener les Scousers dans l’élite.…
SO pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer