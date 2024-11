Mats Hummels compare le Real Madrid à Donald Trump

Encore blessé d’avoir perdu la finale de Ligue des champions contre le Real ?

Tout le monde, lui le premier, pensait que Vinícius Júnior allait être sacré Ballon d’or 2024. Mais ça, c’était avant que le vent change de sens et que Rodri récupère le trophée individuel au nez et à la barbe du Madrilène. De quoi agacer au plus haut point le Real Madrid . En qualité de plus grand club du monde, la délégation de la Maison-Blanche a décidé de boycotter la cérémonie de remise des prix.…

EL pour SOFOOT.com