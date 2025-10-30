Mathieu Valbuena : « La D2 grecque, c'est très difficile »
Combien de carrières aura Mathieu Valbuena ?
Incapable de raccrocher les crampons malgré ses 41 berges, l’ex-international français a signé cet été dans l’équipe… réserve de l’Olympiakos , club dont il avait déjà porté les couleurs pendant quatre ans. Ce jeudi dans les colonnes de L’Équipe , « Petit vélo » raconte ce retour et sa nouvelle vie en deuxième division grecque.…
JB pour SOFOOT.com
