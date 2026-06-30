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Manuel Neuer (re)prend sa retraite internationale
information fournie par So Foot 30/06/2026 à 17:16

Manuel Neuer (re)prend sa retraite internationale

Manuel Neuer (re)prend sa retraite internationale

Retour express. Rappelé par Julian Nagelsmann à 40 piges après avoir claqué la porte de la sélection à l’été 2024, Manuel Neuer prend, pour la seconde fois, sa retraite internationale dans la foulée de l’élimination aux tirs au but face au Paraguay (1-1, 3-4 aux T.A.B.). Une séance durant laquelle le portier bavarois aura tout de même fait renaître l’espoir en arrêtant une tentative sur la deuxième balle de match des Paraguayens. Son retour aura donc duré l’espace de quatre petits matchs.

Cinquième joueur le plus capé

Interrogé par la chaîne allemande ARD sur une possible retraite internationale, Neuer s’est contenté de répondre efficacement par un « oui », actant la fin d’une aventure de 125 parties au compteur, faisant de lui le cinquième joueur le plus capé de la Mannschaft . Avec en point d’orgue ce titre de champion du monde en 2014 au Brésil. Le portier a également commenté de manière amère cette fin d’histoire : « C’est vraiment très dur que cela se finisse de cette façon. »

EM pour SOFOOT.com

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