Un Mondial réservé aux Very Important Players

Depuis le début de cette Coupe du monde, les stars brillent de mille feux et laissent peu de place aux joueurs méconnus du grand public. Une énième preuve de la starification du football, même dans une compétition à 48 propice à l'éclosion de révélations.

Lorsque le réveil sonne, les suiveurs de cette Coupe du monde 2026 se réveillent en sursaut. Le pyjama gorgé de sueur – ah cette foutue canicule ! -, ils foncent scruter leurs téléphones pour découvrir le dénouement des matchs de la nuit. La tête dans le brouillard, ils cliquent un à un sur les résultats avant de lire le nom des buteurs de ces rencontres. À chaque réveil, même les yeux collants parviennent à lire le nom des buteurs. Pourquoi ? Parce qu’il s’agit souvent de joueurs que tout le monde connaît, les mêmes qui reviennent dans l’actualité tout au long de l’année.

L’Argentin Lionel Messi, le Français Kylian Mbappé et le Norvégien Erling Haaland. Voici le podium du classement des buteurs de ce Mondial. Cet été, les stars des autres grosses sélections ne sont pas non plus en vacances. Vinícius a marqué avec le Brésil, Harry Kane avec l’Angleterre, Lamine Yamal avec l’Espagne, Mohamed Salah avec l’Egypte et Cristiano Ronaldo a enfin rejoint la fête ce mardi avec le Portugal. Les franchises players des nations moins cotées les suivent aussi à la trace. Pêle-mêle : Jonathan David (Canada), Folarin Balogun (USA), Alexander Isak (Suède), Raul Jimenez (Mexique), Luis Diaz (Colombie) ou encore Aymen Hussein (Irak)… Le Ballon d’or Ousmane Dembélé a aussi rejoint cette liste grâce à sa belle performance contre l’Irak. En somme, ce Mondial en Amérique du Nord est la propriété des stars qui s’amusent notamment contre les petites nations de ce format à 48.…

Par Mathis Blineau-Choëmet pour SOFOOT.com