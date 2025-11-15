 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Danemark pas encore qualifié, la Suisse est presque au Mondial
information fournie par So Foot 15/11/2025 à 22:47

Le Danemark pas encore qualifié, la Suisse est presque au Mondial

Le Danemark pas encore qualifié, la Suisse est presque au Mondial

Plus d’informations à venir…

Slovénie 0-2 Kosovo

Bosnie 3-1 Roumanie

Danemark 2-2 Biélorussie

Grèce 3-2 Écosse

Suisse 4-1 Suède

AL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'arrière du XV de France Thomas Ramos (D) échappe au plaquage du Fidjien Josua Tuisova lors du match international remporté par les Bleus (34-21), le 15 novembre 2025 à Bordeaux ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )
    Rugby: sans briller, la France remet la marche avant contre les Fidji
    information fournie par AFP 15.11.2025 23:19 

    Une semaine après un revers cuisant contre l'Afrique du Sud, le XV de France a retrouvé le chemin de la victoire sans pour autant se rassurer, en l'emportant laborieusement contre les Fidji (34-21), samedi à Bordeaux. D'un point de vue comptable, l'essentiel est ... Lire la suite

  • L'Italien Jannik Sinner durant sa demi-finale du Masters ATP contre l'Australien Alex De Minaur le 15 novembre 2025 à Turin ( AFP / Marco BERTORELLO )
    Masters ATP: Sinner-Alcaraz, la finale logique et rêvée
    information fournie par AFP 15.11.2025 22:37 

    Pour la sixième et dernière fois de la saison, le N.1 mondial Carlos Alcaraz et son dauphin Jannik Sinner ont rendez-vous pour un nouvel épisode de leur âpre rivalité en finale du Masters ATP dimanche (18h00) à Turin. L'édition 2025 des Finales ATP aura son épilogue ... Lire la suite

  • Bastia a un nouvel entraîneur
    Bastia a un nouvel entraîneur
    information fournie par So Foot 15.11.2025 21:44 

    Du neuf avec du vieux. Bon dernier de Ligue 2 avec sept petits points et déjà huit longueurs de retard sur le premier non relégable, le SC Bastia est en pleine tempête. Pour tenter de sauver le bateau de la noyade, les dirigeants bastiais ont choisi, ce samedi, ... Lire la suite

  • Coupe de France : Caen éliminé par un club de Régional 1
    Coupe de France : Caen éliminé par un club de Régional 1
    information fournie par So Foot 15.11.2025 21:08 

    Orelsan avait donc raison. Les temps sont durs pour le Stade Malherbe de Caen, d’ores et déjà éliminé de la Coupe de France , dès le septième tour. Un petit tremblement de terre en Normandie, où Bayeux a donc créé la sensation ce samedi à domicile (3-2), sous les ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank