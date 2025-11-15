 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bastia a un nouvel entraîneur
information fournie par So Foot 15/11/2025 à 21:44

Bastia a un nouvel entraîneur

Bastia a un nouvel entraîneur

Du neuf avec du vieux.

Bon dernier de Ligue 2 avec sept petits points et déjà huit longueurs de retard sur le premier non relégable, le SC Bastia est en pleine tempête. Pour tenter de sauver le bateau de la noyade, les dirigeants bastiais ont choisi, ce samedi, de nommer Réginald Ray en tant qu’entraîneur , selon les informations du Parisien . Ray connaît bien l’environnement du club, puisqu’il avait été l’adjoint de Frédéric Hantz entre 2010 et 2014 à Bastia. Il s’agit d’une véritable mission maintien pour Ray, alors que le club s’est séparé de Benoît Tavenot il y a quelques semaines, et que Frédéric Antonetti avait remis sa démission dans la foulée.…

AL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Danemark pas encore qualifié, la Suisse est presque au Mondial
    Le Danemark pas encore qualifié, la Suisse est presque au Mondial
    information fournie par So Foot 15.11.2025 22:47 

    Plus d’informations à venir… Slovénie 0-2 Kosovo Bosnie 3-1 Roumanie Danemark 2-2 Biélorussie Grèce 3-2 Écosse Suisse 4-1 Suède … AL pour SOFOOT.com

  • L'Italien Jannik Sinner durant sa demi-finale du Masters ATP contre l'Australien Alex De Minaur le 15 novembre 2025 à Turin ( AFP / Marco BERTORELLO )
    Masters ATP: Sinner-Alcaraz, la finale logique et rêvée
    information fournie par AFP 15.11.2025 22:37 

    Pour la sixième et dernière fois de la saison, le N.1 mondial Carlos Alcaraz et son dauphin Jannik Sinner ont rendez-vous pour un nouvel épisode de leur âpre rivalité en finale du Masters ATP dimanche (18h00) à Turin. L'édition 2025 des Finales ATP aura son épilogue ... Lire la suite

  • Coupe de France : Caen éliminé par un club de Régional 1
    Coupe de France : Caen éliminé par un club de Régional 1
    information fournie par So Foot 15.11.2025 21:08 

    Orelsan avait donc raison. Les temps sont durs pour le Stade Malherbe de Caen, d’ores et déjà éliminé de la Coupe de France , dès le septième tour. Un petit tremblement de terre en Normandie, où Bayeux a donc créé la sensation ce samedi à domicile (3-2), sous les ... Lire la suite

  • L'Espagne corrige la Géorgie, qui n'ira pas au Mondial
    L'Espagne corrige la Géorgie, qui n'ira pas au Mondial
    information fournie par So Foot 15.11.2025 20:06 

    Géorgie 0-4 Espagne Buts : Oyarzabal (11 e , SP et 63 e ), Zubimendi (22 e ) et Torres (35 e ) pour l’Espagne Toujours plus impressionnant.… AL pour SOFOOT.com

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank