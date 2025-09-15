Massimiliano Allegri fait tomber la veste et pète un câble contre les arbitres
Tomber la chemise.
Adrien Rabiot et Jonathan Rowe sont restés tranquilles, ce dimanche soir, à l’occasion de leurs retrouvailles lors de la rencontre remportée par l’AC Milan face à Bologne. Le calme, ce n’est en revanche pas ce qui caractérise Massimiliano Allegri, qui a fait son show et piqué sa crise de nerfs après que la VAR a annulé un penalty accordé à son équipe.…
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
