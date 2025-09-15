 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Massimiliano Allegri fait tomber la veste et pète un câble contre les arbitres
information fournie par So Foot 15/09/2025 à 12:03

Massimiliano Allegri fait tomber la veste et pète un câble contre les arbitres

Massimiliano Allegri fait tomber la veste et pète un câble contre les arbitres

Tomber la chemise.

Adrien Rabiot et Jonathan Rowe sont restés tranquilles, ce dimanche soir, à l’occasion de leurs retrouvailles lors de la rencontre remportée par l’AC Milan face à Bologne. Le calme, ce n’est en revanche pas ce qui caractérise Massimiliano Allegri, qui a fait son show et piqué sa crise de nerfs après que la VAR a annulé un penalty accordé à son équipe.…

MBC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank