Mason Greenwood aurait un accord avec un club turc

Tous les chemins mènent loin de Marseille. Priorité de l’AS Roma et de son coach Gian Piero Gasperini, Mason Greenwood aurait trouvé un accord avec la nouvelle direction du Fenerbahçe avec un contrat XXL à la clé , selon L’Équipe . Sauf que le club stambouliote ne souhaite proposer qu’une offre à 30 patates et des bonus à l’OM , qui sera sans doute jugée insuffisante.

30 millions, c’est niet

L’ailier anglais de 24 piges était le grand souhait d’Hakan Safi, le candidat aux élections du club. Battu pour la liste d’Aziz Yildirim, le candidat n’a pas pu formuler d’offre à Marseille, bien qu’il détenait un accord avec le joueur et son entourage.…

EM pour SOFOOT.com