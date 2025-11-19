Mary Fowler affirme avoir reçu un cadeau discriminant (ou tout simplement raciste) lors de son départ de Montpellier

La footballeuse australienne Mary Fowler , ancienne joueuse de Montpellier, publie cette semaine Bloom, un livre confession dans lequel elle revient les difficultés qui ont jalonné son jeune parcours.

À seulement 22 ans, Fowler choisit de raconter ce qu’elle décrit comme « les jours pas si formidables » de sa carrière, notamment son passage douloureux et traumatisant dans le club français . Dans l’un des extraits les plus marquants, rapporté par The Age, elle évoque sa dernière apparition à domicile en 2022 avec le club de la famille Nicollin, où plusieurs joueuses étrangères reçoivent des fleurs lors d’une cérémonie d’adieu, à l’exception d’elle et de son amie Ashleigh Weerden. « Après coup, une joueuse est venue nous tendre des bananes en disant : “Tenez, prenez ça” , écrit Fowler. Ne pas recevoir de fleurs était une chose, mais pour nous, qui étions deux des six seules filles noires de l’équipe, recevoir des bananes n’était pas quelque chose que je pouvais rire et oublier. » …

SF pour SOFOOT.com