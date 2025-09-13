Martín Zubimendi et Arsenal déboisent Nottingham
Arsenal 3-0 Nottingham Forest
Buts : Zubimendi (32 e & 79 e ) & Gyökeres (46 e ) pour les Gunners
Arrivé cet été de la Real Sociedad et tout de suite installé en tant que solide titulaire dans l’entrejeu d’Arsenal, Martín Zubimendi s’est offert contre Nottingham Forest (3-0) ses deux premiers buts sous sa nouvelle tunique, avec une splendide volée fouettée dont on n’a pas fini de visionner les ralentis (32 e ) puis un coup de casque sur une galette de Leandro Trossard (76 e ). Entre les deux, Viktor Gyökeres avait fait le break dès la reprise alors que le chrono affichait 45:45, et les visiteurs, en souffrance sur la pelouse de l’Emirates, avaient touché la barre (52 e ).…
