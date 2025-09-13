 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Martín Zubimendi et Arsenal déboisent Nottingham
information fournie par So Foot 13/09/2025 à 15:33

Martín Zubimendi et Arsenal déboisent Nottingham

Martín Zubimendi et Arsenal déboisent Nottingham

Arsenal 3-0 Nottingham Forest

Buts : Zubimendi (32 e & 79 e ) & Gyökeres (46 e ) pour les Gunners

Arrivé cet été de la Real Sociedad et tout de suite installé en tant que solide titulaire dans l’entrejeu d’Arsenal, Martín Zubimendi s’est offert contre Nottingham Forest (3-0) ses deux premiers buts sous sa nouvelle tunique, avec une splendide volée fouettée dont on n’a pas fini de visionner les ralentis (32 e ) puis un coup de casque sur une galette de Leandro Trossard (76 e ). Entre les deux, Viktor Gyökeres avait fait le break dès la reprise alors que le chrono affichait 45:45, et les visiteurs, en souffrance sur la pelouse de l’Emirates, avaient touché la barre (52 e ).…

JB pour SOFOOT.com

Sport
