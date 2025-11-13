Martin Ødegaard va devoir attendre pour retrouver les terrains
Mauvaise nouvelle pour les Gunners .
Après avoir manqué deux mois de compétition la saison dernière suite à une blessure à la cheville, Martin Ødegaard a rechuté cette saison. Blessé à l’épaule en septembre, puis au genou début octobre, le milieu norvégien n’a pas rejoué depuis plus d’un mois . Et alors que les premiers tests annonçaient six semaines d’indisponibilité, son sélectionneur Ståle Solbakken est pessimiste. « Ødegaard est encore à bonne distance d’un retour » , a révélé le coach scandinave.…
CDB pour SOFOOT.com
