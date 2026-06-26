Marseille va se mettre au texan

L’Olympique de Marseille a officialisé l’arrivée de Carina Baltrip-Reyes dans ses rangs . En provenance de la Lazio, au passage emplâtrée dans une histoire peu glorieuse, la joueuse originaire du Texas viendra renforcer le secteur défensif du club olympien.

Un mercato bien lancé

Elle a joué 27 matchs la saison passée avec le club italien et avait également pris part au mondial 2023 avec la sélection panaméenne. Les détails de la transaction ne sont pas encore connus .…

ABS pour SOFOOT.com