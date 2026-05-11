Marseille tient son directeur sportif

Il n’y a pas que les Trophées UNFP dans la vie ! Alors que Marseille vit une sacrée période de turbulences, un homme pourrait bien apporter de la stabilité l’an prochain . Si Stéphane Richard va prendre la présidence du club, il semble qu’il va être rejoint dans sa mission par Grégory Lorenzi. À Brest depuis 10 ans, le directeur sportif va prendre la direction du Sud, mais pas celle de Nice, qui le draguait aussi, pour y occuper le même poste.

Un sacré challenge

Selon L’Équipe , l’ancien brestois va bien filer du côté de Marseille pour reprendre le poste laissé vacant par le départ de Medhi Benatia. Nul doute que la mission sera plus ardue à l’OM qu’à Brest, mais ses exploits en Bretagne peuvent laisser songeurs les supporters olympiens .…

JF pour SOFOOT.com