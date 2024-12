Marseille shoote les Verts

Rapidement en infériorité numérique et vite mené, Saint-Étienne n'a pas fait illusion lors des 32es de finale de Coupe de France face à un Olympique de Marseille très sérieux. Largement supérieurs aux Verts, comme le score le montre, les Phocéens se qualifient pour le prochain tour de la compétition et font le plein de confiance.

Saint-Étienne 0-4 Marseille

Buts : Greenwood (22 e ), Rabiot (34 e ), Henrique (67 e ) et Höjbjerg (81 e )

Est-il possible de se remettre d’un combiné carton rouge concédé/ouverture du score encaissée qui ne met que deux minutes à voir le jour, est-il concevable d’espérer mieux qu’une défaite quand on laisse l’adversaire breaker moins d’un quart d’heure plus tard ? Lorsqu’on se nomme Saint-Étienne et qu’on affronte l’Olympique de Marseille en 2024, la réponse n’est pas à aller à chercher au fond d’un chaudron puisqu’elle se trouve à la vue de tous à la surface : rien, ou vraiment pas grand-chose. Vite menés et encore plus rapidement en infériorité numérique, les Verts ont ainsi été éliminés sans suspense de la Coupe de France lors de leur 32 e de finale pourtant disputé à domicile. La faute à des Phocéens sérieux, opportunistes et tout simplement supérieurs.…

Par Florian CADU pour SOFOOT.com