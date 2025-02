Marseille s'amuse avec la défense de Saint-Étienne

Emmené par un Amine Gouiri de gala, l'Olympique de Marseille n'a fait qu'une bouchée de l'AS Saint-Etienne à l'Orange Vélodrome (5-1). Une large victoire qui permet à l'OM de consolide sa place de dauphin du PSG.

Marseille 5-1 Saint-Étienne

Buts : Gouiri (27 e et 60 e ), Greenwood (50 e sp), Murillo (58 e ) et Rabiot (77 e ) pour l’OM // Stassin (79 e ) pour l’ASSE

Il existe deux types de joueurs. Ceux qui ont besoin d’un temps d’adaptation lorsqu’ils débarquent dans un nouveau club. Et ceux qui s’adaptent immédiatement. Amine Gouiri fait clairement partie de la seconde catégorie. Auteur de trois passes décisives lors de ses deux premières rencontres avec l’OM, l’attaquant algérien a profité de la passivité défensive de Saint-Étienne pour débloquer son compteur et lancer le festival offensif des Marseillais. Un festin lors duquel il aura été le personnage principal avec un doublé et un penalty provoqué. Il n’y a qu’à voir Luis Henrique célébrer le second but de Gouiri avant même que ce dernier ne frappe pour comprendre la confiance accordée par les joueurs de l’OM à leur nouvel attaquant. Pas sûr que le Brésilien aurait levé les bras en voyant Elye Wahi filer vers le portier adverse.…

Par Steven Oliveira pour SOFOOT.com