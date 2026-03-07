Marseille prend sa revanche sur Toulouse
Seulement quatre jours après son élimination en Coupe de France, Marseille a relevé la tête samedi soir en battant Toulouse au Stadium (0-1). Tout n'a pas été parfait, mais voilà l'OM de retour sur le podium, en attendant les résultats de dimanche.
Toulouse 0-1 Marseille
But : Greenwood (17 e ) pour l’OM
Plus d’informations à venir……
Par Alexandre Lejeune pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer