Marseille prend sa revanche sur Toulouse

Seulement quatre jours après son élimination en Coupe de France, Marseille a relevé la tête samedi soir en battant Toulouse au Stadium (0-1). Tout n'a pas été parfait, mais voilà l'OM de retour sur le podium, en attendant les résultats de dimanche.

Toulouse 0-1 Marseille

But : Greenwood (17 e ) pour l’OM

Par Alexandre Lejeune pour SOFOOT.com