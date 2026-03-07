 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Marseille prend sa revanche sur Toulouse
information fournie par So Foot 07/03/2026 à 23:01

Marseille prend sa revanche sur Toulouse

Marseille prend sa revanche sur Toulouse

Seulement quatre jours après son élimination en Coupe de France, Marseille a relevé la tête samedi soir en battant Toulouse au Stadium (0-1). Tout n'a pas été parfait, mais voilà l'OM de retour sur le podium, en attendant les résultats de dimanche.

Toulouse 0-1 Marseille

But : Greenwood (17 e ) pour l’OM

Plus d’informations à venir……

Par Alexandre Lejeune pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank